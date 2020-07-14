РФПИ и «ХимРар» презентовали Авифавир странам Латинской Америки и Карибского бассейна

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и ГК «ХимРар» при содействии Посольства РФ в Гватемале провели 10 июля видео-конференцию для представителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна, посвященную презентации первого российского препарата против коронавируса «Авифавир».

В этом регионе сейчас наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом, в связи с этим государственными органами и медицинскими учреждениями этих стран востребованы эффективные инструменты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В видео-конференции приняли участие около 1500 человек, в том числе представители Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Доминиканской Республики, Колумбии, Мексики, Панамы, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора, Председатель Центральноамериканского парламента Надия Де Леон Торрес, члены Панамериканской Медицинской ассоциации, Латиноамериканского парламента и других организаций и объединений.

Партнером мероприятия выступил Институт Беринга-Беллинсгаузена, неправительственная некоммерческая организация, призванная содействовать диалогу политиков, предпринимателей, журналистов, ученых России и стран СНГ с коллегами из обеих Америк.

Представители РФПИ и «ХимРара» рассказали о применении препарата для лечения коронавирусной инфекции и его преимуществах по сравнению с другими лекарствами, которые применяются сейчас по всему миру в борьбе с пандемией. По итогам видео-конференции достигнуты договоренности о дальнейших контактах с представителями латиноамериканских государств для поставок «Авифавира».

«Авифавир» стал первым успешно прошедшим клинические испытания и зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Это также первый в мире препарат, одобренный для лечения коронавируса, содержащий активное действующее вещество фавипиравир. «Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, а 3 июня был включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

«Авифавир» показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания. В связи с этим РФПИ обратился в Министерство здравоохранения РФ с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил:

«Авифавир» является одним из первых в мире лекарственных препаратов против коронавируса, доказавших свою эффективность. РФПИ и «ХимРар» уже осуществили экспортные поставки в Беларусь и Казахстан, ведутся переговоры с государствами Ближнего Востока и Азии. Проведенная видео-конференция с участием почти 1500 представителей стран Латинской Америки подтверждает высокий интерес к «Авифавиру» за рубежом. Мы благодарим всех участников конференции и готовы к дальнейшей совместной работе для налаживания экспорта препарата и поддержки латиноамериканских государств в их борьбе с пандемией».

Надия Де Леон Торрес, председатель Центральноамериканского парламента, отметила:

«Мы надеемся, что этот круглый стол принесет большую пользу нашим регионам, Латинской Америке и всему миру. Хотела бы выразить особую благодарность Российскому фонду прямых инвестиций и Посольству РФ в Гватемале за презентацию и продвижение эффективного препарата в Центральноамериканском регионе, что позволит нам в числе первых знакомиться с последними достижениями науки. Мы едины и рассчитываем на сотрудничество с Российской Федерацией для победы над коронавирусом».

gmpnews