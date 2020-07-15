Суд перенес рассмотрение жалобы Bayer по спору с «Нативой» из-за патента

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил ходатайство Bayer о переносе рассмотрения кассационной жалобы по спору с «Нативой». Это связано с тем, что «Натива» подала отзыв на жалобу накануне заседания, а у немецкой компании не было возможности подготовить ответ на него. Суд кассационной инстанции уже второй раз рассматривает это дело.

Суд по интеллектуальным правам перенес рассмотрение кассационной жалобы Bayer по поводу спора с российской компанией «Натива» вокруг патента на препарат сорафениб, сообщил корреспондент «ФВ» из зала суда. Соответствующее ходатайство о переносе подала Bayer, объяснив, что «Натива» предоставила отзыв на жалобу только 13 июля — накануне заседания, в связи с чем немецкая компания не успела подготовить свой ответ.

Спор по поводу препарата сорафениб длится с 2018 года. Тогда суд первой инстанции отказал Bayer в иске, после чего компания подала апелляцию. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, однако после кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение. Но суды первой и апелляционной инстанций снова отклонили иск Bayer, а дело во второй раз вернулось в кассационный суд.

Bayer утверждает, что «Натива» при производстве своего препарата«Сорафениб-натив» использует изобретения, охраняемые патентами немецкой компании. В связи с этим Bayer добивается запрета на продажи препарата. Речь идет о патентах №2319693 «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)» и №2420283 «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака», принадлежащих немецкой компании.

При этом представители Bayer, ссылаясь на проведенную экспертизу, указывают, что «Натива» имеет свой собственный патент на сорафениб, однако при производстве «Сорафениб-натив» использует не свои разработки, а разработки немецкой компании.

Ответчик в свою очередь утверждает, что экспертизы были проведены некорректно и настаивает на том, что «Натива» использует свой собственный патент.

Следующее заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 11 августа 2020 года.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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