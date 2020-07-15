Производство вакцин против COVID-19 в США стартует в конце лета

По словам высокопоставленного сотрудника администрации Президента США, администрация активно работает с компаниями по оснащению производственных предприятий и закупкам фармсырья, сообщает Reuters.

Президент США инициировал программу «Сверхзвуковая скорость» для оказания помощи, в т.ч. финансовой, в области разработки вакцин против COVID-19. Ее конечная цель – производство 300 млн доз вакцин к концу 2021 года.

Компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Moderna («Модерна»), AstraZeneca («АстраЗенека») и Novavax («Новавакс») получили от американских властей гранты в размере от нескольких сот миллионов до более миллиарда долларов.

Помимо этого, правительство подписало контракт на сумму 450 млн долл. с компанией Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз») на разработку экспериментального коктейля из двух препаратов на основе моноклональных антител (REGN-COV2) для профилактики и лечения COVID-19.

Как заявил чиновник, результаты клинических исследований вакцин станут известны в течение нескольких недель и компании смогут приступить к производству сотен тысяч доз уже к осени. Возможности для финансирования еще не исчерпаны и администрация Президента США планирует новые контракты с разработчиками.

Илья Дугин

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