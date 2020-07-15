FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения кандидатным вакцинам от Pfizer и BioNTech

FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения экспериментальным вакцинам против коронавирусной инфекции от Pfizer и BioNTech. Компании планируют начать клинические исследования с участием 30 тыс. пациентов.

Американский регулятор присвоил статус ускоренного рассмотрения двум экспериментальным вакцинам против COVID-19, которые совместно разрабатывают немецкая биотехнологическая компания BioNTech («БайоЭнТек») и американская фармкомпания Pfizer («Пфайзер»), сообщает Reuters.

Вакцины BNT162b1 и BNT162b2 проходят клинические исследования в США и Германии.

В начале июля компании объявили о том, что вакцина BNT162b1 показала эффективность в борьбе с коронавирусной инфекции и хорошую переносимость в ходе I фазы клинических исследований.

Как говорится в заявлении компаний, в случае успешных клинических исследований и одобрения вакцины они смогут произвести до 100 млн доз к концу текущего года и 1,2 млрд доз – к концу 2021 года.

BioNTech и Pfizer планируют приступить к крупномасштабным клиническим исследованиям с участием до 30 тыс. пациентов уже в июле текущего года, если получат разрешение регулирующих органов.

Илья Дугин

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