Фармкомпании отказались обсуждать с Европарламентом тему вакцин

Ведущие фармацевтические компании, работающие над созданием вакцин против коронавирусной инфекции, отказались от приглашения их топ-менеджеров на виртуальные слушания в Европарламенте. В итоге руководство профильного комитета этой организации было вынуждено перенести сроки слушаний.

Компании предложили в качестве участников менее высокопоставленных представителей или вовсе не ответили на приглашение со стороны Комитета Европарламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и продовольственной безопасности (ENVI) и Комитета по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), сообщает Politico.

Как заявил председатель ENVI Паскаль Канфин, 25 июня комитет направил письма компаниям AstraZeneca («АстраЗенека»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), Sanofi («Санофи») и CureVac («КьюэВак») с предложением исполнительным директорам или вице-президентам принять участие в слушаниях.

AstraZeneca полностью проигнорировала приглашение, а GlaxoSmithKline и Sanofi, совместно разрабатывающие вакцину, предложили в качестве участника вице-президента и медицинского директора Sanofi Pasteur Су-Пеинг Нг, которая не является членом наблюдательного комитета компании.

В Sanofi мотивировали свой отказ тем, что вице-президент вакцинного подразделения более компетентен в вопросах разработки вакцины.

CureVac – единственная компания, которая согласилась на участие своего топ-менеджера в слушаниях. Примечательно, что именно она получила грант от Европейского инвестиционного банка (EIB) в размере 75 млн евро на разработку вакцины.

Паскаль Канфин подчеркнул, что Европарламент хотел уточнить у руководителей компаний подробности по производству, дистрибуции и ценам на вакцины против COVID-19. Изначально слушания были назначены на конец июля, теперь же сроки переносятся на начало сентября.

Илья Дугин

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