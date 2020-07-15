Индийский регулятор продлил разрешение на импорт лекарств с остаточным сроком годности

На фоне пандемии Центральное управление по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии разрешило импорт лекарственных препаратов с остаточным сроком годности менее 60% на момент поставки до июля. Теперь этот срок продлен до конца октября.

В апреле 2020 представители фармассоциаций проинформировали Центральное управление по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии (CDSCO) о сбоях на таможне в морских и воздушных портах страны, в результате которых срок годности импортируемых препаратов сокращался ниже установленных законом 60%, сообщает Express Pharma.

Срок действия выданного регулятором разрешения истекает в июле, поэтому отраслевые объединения повторно обратились к CDSCO с просьбой о его продлении. В целях обеспечения непрерывного доступа населения Индии к лекарственным средствам управление удовлетворило ходатайство и продлило срок действия разрешения на три месяца – до 31 октября 2020 года.

Согласно Правилам производства и применения лекарственных и косметических средств Индии от 1945 года, все импортируемые лекарственные препараты должны соответствовать требованиям, в т.ч. по сроку годности. Лицензирующий орган не вправе разрешать импорт препаратов с остаточным сроком годности ниже 60% на момент поставки.

Центральное управление по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии (CDSCO) продлило на три месяца разрешение на импорт лекарственных препаратов с остаточным сроком годности менее 60%.

Илья Дугин

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