В Москве полицейские выявили подпольное производство препаратов для косметологии

Столичные полицейские перекрыли канал производства и сбыта фальсифицированных препаратов, применяемых в косметологии.

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарств и медизделий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих кислоту, для подкожных инъекций. Также участники группы с помощью сторонних организаций заказывали стеклянные флаконы объемом 10 мл и этикетки, содержащие реквизиты иностранного бренда.

Реализация продукции производилась через специально организованную оптовую косметическую компанию. Фигуранты активно рекламировали продукцию в сети Интернет.

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых, которыми оказались жители столицы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование.

Были проведены обыски по месту жительства участников группы и в помещении подпольного производства лекарственных средств. Изъяты препараты, предназначенные для кустарного изготовления лекарственного средства. Кроме того, были обнаружены предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафактной продукции.

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ.

«В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении пятого фигуранта – в виде домашнего ареста», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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