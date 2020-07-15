Объем продаж вакцины против COVID-19 от Moderna может составить 5 млрд долл.

Moderna пока не имеет в своем продуктовом портфеле одобренных препаратов или вакцин. Аналитики прогнозируют, что вакцина против SARS-CoV-2, которую компания разрабатывает в настоящее время, может стать блокбастером.
Moderna («Модерна») разрабатывает вакцину на основе матричной РНК (мРНК). В июле планируется приступить к III фазе исследований, пишет FiercePharma.
По мнению аналитиков компании Jefferies, компания весьма вероятно получит разрешение на экстренное применение или окончательное одобрение своей вакцины уже в начале 2021 года.
Эксперты полагают, что в следующем году вакцину получат 50 млн человек по цене 50 долл. за дозу. По их расчетам, объем ее продаж составит около 2 млрд долл., а в последующие несколько лет достигнет 5 млрд долл.
Над созданием вакцины против COVID-19 работают также другие крупные компании. Так, днем ранее Pfizer («Пфайзер») и BioNTech («БайоЭнТек») объявили о том, что FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения на две кандидатные вакцины, которые они разрабатывают совместно. Помимо них над вакциной против коронавирусной инфекции работают компании AstraZeneca («АстраЗенека»), Sanofi («Санофи») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).
Илья Дугин
pharmvestnik