Аптекам могут разрешить применять ЕНВД до конца 2021 года

Депутат Госдумы РФ Сергей Катасонов внес на обсуждение законопроект о возможности использования ЕНВД при продаже маркированных препаратов до 31 декабря 2021 года. Он направлен на снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса. Для мелких сетей и одиночных аптек принятие законопроекта станет настоящим спасением, признают ассоциации. Они смогут продолжить работу и добиваться внедрения особого налогового режима с 2022 года.

13 июля проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы России. Он предлагает предусмотреть возможность использования ЕНВД для предприятий, реализующих маркированные товары, с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

«По оценкам экспертов на середину мая предприятия торговли ожидали снижения выручки до 70% от докризисного уровня по итогам 2020 года, прибыли — до 73%», — пишут авторы законопроекта.

Они объясняют необходимость продления режима ЕНВД значительным сокращением внутреннего спроса на товары, связанным с эпидемией COVID-19.

«Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения налоговой нагрузки на выплату заработных плат», — сказано в пояснительной записке.

Кроме аптек депутаты предлагают применять эту норму для торговли одеждой и обувью. По данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10 июня 2020 года количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю этими группами товаров, составляет 30,6 тыс., в них работает более 155 тыс. человек

По расчетам, приведенных в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, снижение налоговой нагрузки может составить около 214 млн руб. в месяц, что позволит выплачивать заработную плату, исходя из средней по торговле, почти 5 500 тыс. сотрудникам.

Это самый ожидаемый законопроект для аптек — представителей малого и среднего бизнеса, находящихся в разных субъектах России, говорит директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. «Мы неоднократно аргументировали свою позицию о необходимости сохранения ЕНВД в разных инстанциях, и рады, что депутаты Государственной Думы нас услышали», — отмечает она.

Для небольших аптечных сетей и «одиночек» законопроект обозначает возвращение к прежней работе, говорит президент «Фармацевтического содружества» Наталья Назаренко.

«Многие участники рынка находятся в депрессивном состоянии. Речь идет о предпринимателях, посвятивших всю свою жизнь фарме. Сейчас они вынуждены рассматривать вариант закрытия аптек, потому что налоговая нагрузка при отмене ЕНВД оказалась для них непосильной. Теперь у бизнеса появился шанс удержаться на плаву», — считает она.

Обращения профессиональных ассоциаций были услышаны. «У аптек появится время, чтобы доказать необходимость внедрения альтернативного УСН налогового режима», — резюмирует эксперт.

Ольга Коберник

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