Компания заплатит миллион рублей за торговлю фальсифицированным БАД

Димитровградскому ООО «Ангара» не удалось добиться отмены решения Роспотребнадзора о привлечении компании к административной ответственности за продажу фальсифицированного БАД «Саймы». Арбитражный суд Тульской области и Двадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность решения территориального органа, который оштрафовал фармпредприятие на 1 млн рублей. Информация опубликована в системе «Мой арбитр».

Несмотря на запрет на оборот БАД «Саймы» (производитель «Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», КНР), выпущенный и опубликованный на сайте Роспотребнадзора еще в 2017 году, товар активно продвигали на сайте «Аптека 71 плюс» в Туле (ООО «Ангара», Ульяновская область) в 2019 году. Сотрудники территориального органа Роспотребнадзора провели контрольную закупку биодобавки и направили ее на лабораторные испытания. По результатам анализа подтвердилось, что БАД не соответствует требованиям безопасности из-за наличия в нем недекларированных синтетических ингибиторов 5-фосфодиэстеразы.

Управление обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении ООО «Ангара» к административной ответственности по части 1 статьи 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАД.

Фармацевтическое предприятие возражало против удовлетворения иска. Оно заявляло, что не было извещено о том, что БАД является потенциально опасным и не подлежит обороту на территории России. Затем компания заявила, что имеет протокол исследования, в котором установлено надлежащее качество спорной биодобавки. Но и этот довод был отклонен судом, поскольку в протоколе было написано, что «результаты исследования распространяются только на представленный образец».

Арбитражный суд Тульской области назначил юридическому лицу штраф в размере 1 млн руб. «Ангара» подала апелляционную жалобу, но это не дало результата. Решение Двадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.

Екатерина Погонцева

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