Компания заплатит миллион рублей за торговлю фальсифицированным БАД

Компании «Ангара» придется заплатить 1 млн рублей штрафа за торговлю фальсифицированным БАД. Двадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу фирмы на решение Арбитражного суда Тульской области. Тем самым судебный орган признал правоту территориального органа Роспотребнадзора.
Димитровградскому ООО «Ангара» не удалось добиться отмены решения Роспотребнадзора о привлечении компании к административной ответственности за продажу фальсифицированного БАД «Саймы». Арбитражный суд Тульской области и Двадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность решения территориального органа, который оштрафовал фармпредприятие на 1 млн рублей. Информация опубликована в системе «Мой арбитр».
Несмотря на запрет на оборот БАД «Саймы» (производитель «Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», КНР), выпущенный и опубликованный на сайте Роспотребнадзора еще в 2017 году, товар активно продвигали на сайте «Аптека 71 плюс» в Туле (ООО «Ангара», Ульяновская область) в 2019 году. Сотрудники территориального органа Роспотребнадзора провели контрольную закупку биодобавки и направили ее на лабораторные испытания. По результатам анализа подтвердилось, что БАД не соответствует требованиям безопасности из-за наличия в нем недекларированных синтетических ингибиторов 5-фосфодиэстеразы.
Управление обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении ООО «Ангара» к административной ответственности по части 1 статьи 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАД.
Фармацевтическое предприятие возражало против удовлетворения иска. Оно заявляло, что не было извещено о том, что БАД является потенциально опасным и не подлежит обороту на территории России. Затем компания заявила, что имеет протокол исследования, в котором установлено надлежащее качество спорной биодобавки. Но и этот довод был отклонен судом, поскольку в протоколе было написано, что «результаты исследования распространяются только на представленный образец».
Арбитражный суд Тульской области назначил юридическому лицу штраф в размере 1 млн руб. «Ангара» подала апелляционную жалобу, но это не дало результата. Решение Двадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik