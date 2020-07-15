Правительство получило право устанавливать особенности оборота лекарств без маркировки

Президент наделил правительство правом устанавливать особенности ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, в частности, допустить возможность их обращения без маркировки. Это связано с тем, что промышленное внедрение системы мониторинга для всех обращающихся на рынке лекарств не завершено.

Президент России Владимир Путин подписал 13 июля закон № 206-ФЗ, которым уточняется действующий в настоящее время порядок маркировки лекарств. Предполагалось, что переход к функционированию системы мониторинга движения лекарственных препаратов в полном объеме должен быть завершен до 1 июля 2020 года. Однако к этому времени промышленное внедрение системы мониторинга для всех обращающихся на рынке препаратов не завершено, поэтому необходимо время для окончания такой работы. Предполагается, что она будет завершена к 1 октября 2020 года, поэтому в целях недопущения дефицита лекарств правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период с 1 июля по 1 октября 2020 года, в частности, допустить возможность их обращения без маркировки.

Аналогичный режим устанавливается для лекарственных препаратов, произведенных за пределами РФ: препараты, произведенные до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в страну до 1 января 2021 года без нанесения на упаковку средств идентификации (маркировки).

Законом также внесены изменения в порядок предоставления гражданам льготных категорий – они будут обеспечиваться лекарственными препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Соответственно, региональные перечни лекарств для обеспечения льготников должны будут соотноситься с перечнем ЖНВЛП.

Для обеспечения автоматизированного анализа фактического лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы, прогнозирования потребности в них, учета льготных лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Елена Сидорова

pharmvestnik