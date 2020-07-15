«Алвилс» будет производить ушедший с рынка азатиоприн вместо «Мосхимфармпрепаратов»

Иммунодепрессант азатиоприн в России производило только предприятие «Мосхимфармпрепараты», признанное банкротом в 2018 году. Теперь азатиоприн хочет зарегистрировать на себя «Алвилс», первая партия может быть выпущена в конце 2020 года. Иммунодепрессант азатиоприн в России производило только предприятие «Мосхимфармпрепараты», признанное банкротом в 2018 году. Теперь азатиоприн хочет зарегистрировать на себя «Алвилс», первая партия может быть выпущена в конце 2020 года.

Азатиоприн давно отсутствует на рынке, на что жаловались в профильных сообществах, например, больные ревматическими заболеваниями. Азатиоприн показан после трансплантации, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях. Врачам приходится переключать больных на другие препараты – например, метотрексат и микофенолата мофетил, не являющиеся полноценной заменой азатиоприна.

Азатиоприн в России пока зарегистрирован только у «Мосхимфармпрепаратов». С 2017 года предприятие проходило процедуру банкротства, конкурсное производство в компании введено в мае 2018 года. В том же году акции предприятия фактически перешли под управление госкорпорации «Ростех». К тому времени завод «Мосхимфармпрепараты» фактически прекратил выпуск азатиоприна.

В 2017-2018 годах лицензия на производство препарата была передана компании «Алвилс», сообщили Vademecum в «РТ-Капитал» (дочерняя компания «Ростеха»). «Алвилс» выпустил пятилетний запас азатиоприна, но дефицит лекарства и ажиотажный спрос привели к тому, что запасы были раскуплены ранее расчетного срока.

«В марте 2020 года ООО «Алвилс» обратилось в Минздрав России, чтобы зарегистрироваться в качестве нового производителя азатиоприна. ОАО «Мосхимфармпрепараты» оказывает всю необходимую поддержку компании. Выпуск первой партии на новой производственной площадке ориентировочно намечен на конец 2020 года», – сообщили в «РТ-Капитал».

Пока ни один из более 40 объявленных в 2020 году тендеров на закупку азатиоприна, по данным Vademecum, не состоялся.

Исследования биоэквивалентности начала в июне 2020 года компания «Атолл», принадлежащая совладельцам «Озон Фармацевтики». Собственники «Алвилса» Виталий Алейников, Дмитрий Алехин и Евгений Илюхин являются также одними из бенефициаров «Озон Фармацевтики».

В рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции было включено несколько препаратов, применяемых при ревматических заболеваниях: гидроксихлорохин, ингибиторы интерлейкина-6 (тоцилизумаб, сарилумаб), ингибиторы янус-киназ (тофацитиниб, барицитиниб). В результате спрос на них повысился, и профильные пациенты стали испытывать нехватку, в частности гидроксихлорохина.

«Алвилс» зарегистрирован в 1999 году. В группу также входит компания «Виал», специализирующаяся на производстве и поставках дженериков. С 2003 года «Алвилс» занимается продвижением на российском рынке продукции «Озон Фармацевтики». В 2019 году выручка ООО «Алвилс» составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль – 71,4 млн рублей.

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