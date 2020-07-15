Отечественный Авифавир начали поставлять в Бразилию для борьбы с COVID-19

Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар» – ООО «Кромис» – объявило о подписании соглашения о лицензировании и сотрудничестве с бразильской компанией Axis BioTec по поставке российского препарата Авифавир (фавипиравир) для лечения COVID-19 в Бразилию. По условиям контракта, до конца 2020 года «Кромис» поставит в страну минимум 100 тысяч упаковок препарата, в 2021 году Бразилия приобретет еще не менее 200 тысяч упаковок. Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар» – ООО «Кромис» – объявило о подписании соглашения о лицензировании и сотрудничестве с бразильской компанией Axis BioTec по поставке российского препарата Авифавир (фавипиравир) для лечения COVID-19 в Бразилию. По условиям контракта, до конца 2020 года «Кромис» поставит в страну минимум 100 тысяч упаковок препарата, в 2021 году Бразилия приобретет еще не менее 200 тысяч упаковок.

«Сегодня мы закрыли острую потребность в препарате в нашей стране и готовы оказывать поддержку и сотрудничать с партнерами по всему миру, в частности со странами Латинской Америки, где сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом», – отметил генеральный директор «Кромис» Андрей Блинов.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что заявки на закупку препарата направили более 50 стран, среди которых Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и Болгария.

В начале июля 2020 года Авифавир начали поставлять на экспорт, в июне его отправили в 35 регионов России и в Белоруссию.

В России фавипиравир стал первым одобренным Минздравом препаратом для терапии новой коронавируисной инфекции. Речь идет об Авифавире, который производится «ХимРаром» при поддержке РФПИ. Сейчас фавипиравир зарегистрирован уже у трех производителей, в том числе «Промомед Рус» (под ТН Арепливир) и «Р-Фарм» (Коронавир). Проводит КИ препарата и «Фармасинтез».

Авифавир поставляется в больницы «Биотэком» и «Фармстандартом» по цене 22 тысяч рублей за упаковку.

Фавипиравир присутствует в протоколах лечения COVID-19, предусмотренных временными рекомендациями Минздрава РФ по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. Для лечения среднетяжелых и тяжелых форм заболевания используются, помимо фавипиравира, гидроксихлорохин и мефлохин с азитромицином, комбинация лопинавир+ритонавир с интерфероном.