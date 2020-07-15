ГК «Ростех» локализует производство комплектующих для эндопротезов в Белебее

Госкорпорация «Ростех» локализует производство крепежа и комплектующих для эндопротезирования и травматологии на базе Белебеевского завода «Автонормаль» (АО «БелЗАН», входит в «РТ-Капитал») в Башкортостане. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства составит 100 тысяч заготовок шарообразных головок для эндопротезов и 3 млн стержневых изделий в год. Госкорпорация «Ростех» локализует производство крепежа и комплектующих для эндопротезирования и травматологии на базе Белебеевского завода «Автонормаль» (АО «БелЗАН», входит в «РТ-Капитал») в Башкортостане. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства составит 100 тысяч заготовок шарообразных головок для эндопротезов и 3 млн стержневых изделий в год.

Соответствующее соглашение подписано с компанией «Трэк-Э Композит». Как следует из документа, на предприятии будет создан полный цикл производства комплектующих для эндопротезов, медицинских болтов и инструмента – от проектирования до выпуска готовой продукции, который будет включать холодную объемную штамповку заготовок протезов тазобедренного сустава.

В 2021-2022 годах завод начнет освоение комплектующих коленного протеза, запустит производство циркониевых штифтов для зубопротезирования, расширит номенклатуру крепежа и инструментария для операций из разных видов металлов. Конечные работы по нанесению специальных покрытий и стерилизации возьмет на себя «Трэк-Э Композит».

Предполагается, что благодаря отечественным комплектующим стоимость протезирования суставов снизится на 20%, а потребность в профильных медизделиях будет закрыта в течение пяти лет. Производство первой партии заготовок намечено на конец 2020 года.

Компания «Трэк-Э Композит» занимается конструированием и изготовлением эндопротезов крупных суставов с 2002 года. В декабре 2018 года «Трэк-Э Композит» и ГНЦ «ВНИИНМ» сообщили о запуске производства титановых эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, а также медицинских инструментов для их установки. Объем инвестиций в проект составил 677 млн рублей, из которых 300 млн в 2017 году в качестве займа выдал Фонд развития промышленности.

По данным Kartoteka, ООО «ЗАО Трек-Э Композит» зарегистрировано в 2013 году в Москве, совладельцами компании в равных долях в 29,4% выступают Александр Бондарь, Александр Соловьев и Анатолий Шевцов. Долей в 11% владеет Николай Яковлев. В 2019 году компания выручила 32,7 млн рублей, чистая прибыль составила 4 млн рублей.

АО «БелЗАН» контролирует 50% российского рынка крепежных изделий для автопрома, выступая поставщиком для предприятий группы КамАЗ и ВАЗ. Финансовые показатели компании не раскрываются.