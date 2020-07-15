На закупку оборудования для патоморфологии в Москве потратили еще 110 млн рублей

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для патоморфологических лабораторий закуплено около 300 единиц оборудования на общую сумму более 670 млн рублей. На базе московских медучреждений, получивших статус онкологических центров, с начала года работают шесть таких лабораторий и за январь – июнь 2020 года молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования проведены 12 тысячам пациентов. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для патоморфологических лабораторий закуплено около 300 единиц оборудования на общую сумму более 670 млн рублей. На базе московских медучреждений, получивших статус онкологических центров, с начала года работают шесть таких лабораторий и за январь – июнь 2020 года молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования проведены 12 тысячам пациентов.

Большую часть аппаратов закупили еще в конце 2019 года – тогда руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отчитывался о расходовании 560 млн рублей.

Лаборатории оборудованы в МГОБ №62, ГКБ им. Д.Д. Плетнева, ГКОБ №1, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №40 и МКНЦ им. А.С. Логинова. Кроме того, оснащена и Морозовская ДГКБ, уточнила Ракова.

Среди закупленного оборудования 11 станций для подготовки гистологического материала и шесть процессоров для подготовки препаратов из биоматериала, а также микроскопы, принтеры для маркировки гистологических кассет, аппараты для упаковки образцов, лабораторные холодильники, вытяжные шкафы и другое.

«Переоборудование морфологических и генетических лабораторий позволяет повысить точность диагностики и определения методов лечения, в том числе медикаментозной таргетной терапии. Современные приборы помогают специалистам определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать лечение, которое воспринимает опухоль как мишень и поражает ее, не затрагивая соседние здоровые клетки», – пояснила она.

К 2022 году в Москве планируется реорганизовать онкологическую службу. А с 2019-го выделяются дополнительные средства на таргетные и иммунные препараты для лечения пациентов с шестью онкозаболеваниями: раком молочной железы, колоректальным раком, раком легкого, раком предстательной железы, меланомой, раком почки. На эти цели в прошлом году было направлено 15,6 млрд рублей из средств городского бюджета.

С 2020 года в этот перечень должны были добавить рак мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи, однако пока не выходило соответствующих приказов.

Ранее Анастасия Ракова утверждала, что в Москве, несмотря на пандемию коронавируса, плановая онкологическая медпомощь не сократилась, а даже увеличилась на 25%.