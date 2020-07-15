«Космофарм» выводит на рынок две тест-системы на определение антител к SARS-CoV-2

«Космофарм» выводит на рынок Российской Федерации две тест-системы иммуноферментного анализа для определения антител к SARS-CoV-2 от Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

В апреле 2020 года компании подписали соглашение о лицензировании и дистрибьюции продукции компании Wantai в России и других странах ЕАЭС. К середине июня было поставлено около 6,5 млн серологических тестов для Covid-19. Тест-системы имеют маркировку Евросоюза и поставляются в страны ЕС по государственным и частным контрактам, и на данный момент имеют хорошую научно-клиническую базу. Университет Эразма в Роттердаме (Erasmus University Rotterdam) признал тест-систему Wantai SARS-Cov-2 Ab ELISA, на выявление суммарных антител к SARS-CoV-2, как лучшую диагностическую систему.

2 июля 2020 года компанией «Космофарм» были получены регистрационные удостоверения на тест-системы для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М и суммарных иммуноглобулинов класса M и G к антигену коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови.

Наборы реагентов предназначены для определения иммунного статуса к Covid-19 и могут быть использованы для скрининга пациентов, подозреваемых на инфекцию вирусом SARS-CoV-2, в качестве инструмента лабораторной диагностики коронавирусной болезни COVID-19. Тест-системы могут работают как на полуавтоматических, так и на автоматических ИФА анализаторах. Поставка первой партии ожидается уже в июле 2020.

gmpnews