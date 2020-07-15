Biophore получила разрешение на производство и экспорт фармсубстанции фавипиравир

Индийская компания Biophore Pharmaceuticals получила разрешение от регулирующего органа страны (DCGI) на производство активного фармацевтическиго ингредиента фавипиравир, используемого для изготовления препарата, необходимого для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19.

По сообщению издания The Economic Times, компания также получила разрешение производить АФС фавипиравир на экспорт, при этом уже заключено соглашение с турецкой компанией, которая работает на местном рынке в сфере поставок лекарств.

В настоящее время Biophore Pharmaceuticals ведет переговоры с несколькими индийскими партнерами о коммерциализации продукта в Индии, а также с бангладешскими и египетскими компаниями в плане экспорта.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОДЧЕРКНУЛА НЕОБХОДИМОСТЬ БЫСТРОГО НАРАЩИВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ФАРМКОМПАНИЯМИ, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО НАШ ФАВИПИРАВИР СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, — СКАЗАЛ МАНИК РЕДДИ ПУЛЛАГУРЛА (MANIK REDDY PULLAGURLA), ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КОМПАНИИ BIOPHORE.

«Наши производственные мощности соответствуют стандартам США и ЕС, и мы осуществляем строгий внутренний контроль и проверку качества. Удовлетворение потребностей в фавипиравире в Индии является нашим приоритетом, и у нас есть возможность увеличить производство для местного рынка, не ставя под угрозу наши экспортные обязательства», — подчеркнул Пуллагурла.

Напомним, что фавипиравир одобрен для использования в Индии, Турции, России и некоторых странах Ближнего Востока, при этом во многих странах ещё проводятся испытания данного препарата в отношении COVID-19.

Генеральный директор Biophore Джагадиш Бабу Рангисетти (Jagadeesh Babu Rangisetty) уточнил, что все исходные продукты и вспомогательные ингредиенты для производства фавипиравира были либо получены на местном рынке, либо разработаны в компании собственными силами.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТОТ ФАРМИНГРЕДИЕНТ ПОМОЖЕТ НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОДВИНУТЬСЯ НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕД В СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С COVID-19.

Уточняется, что компания в данный момент ожидает одобрения от DCGI в отношении готовой лекарственной формы с фавипиравиром.

gmpnews