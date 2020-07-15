COVID-19: российская вакцина будет поставляться с уникальным запатентованным тестом

Для борьбы с новым коронавирусом (SARS-CoV-2) первыми на рынке должны появиться вакцины на основе аденовируса, они могут получить официальное одобрение уже в сентябре этого года, такое мнение высказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Такие вакцины вводят в организм человека ген шипов коронавируса через проверенный механизм доставки на основе аденовируса.

ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ АДЕНОВИРУСНЫХ ВЕКТОРОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С 1980-Х ГОДОВ. ОНИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОТИВ ЭБОЛЫ. ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БВРС, ВИРУСА ЗИКА, ГРИППА И МАЛЯРИИ УСПЕШНО ПРОХОДЯТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

«Также разрабатываются перспективные вакцины (прим. ред. — для борьбы с пандемией COVID-19) на основе мРНК и других инновационных методов, которые, хотелось бы надеяться, рано или поздно будут работать. Несмотря на то что мРНК – замечательная новая технология, еще ни одна вакцина на ее основе не получила официального одобрения для борьбы с вирусными инфекциями», — добавляет Дмитриев.

Однако, уточняет генеральный директор РФПИ, даже если разработка вакцины на основе мРНК будет максимально ускорена, одобрена она будет не раньше 2021 года, так как требуется всестороннее тестирование на безопасность. В частности оно предполагает проверку воздействия на фертильность — один из основных параметров для стран, планирующих проводить масштабную вакцинацию.

В России уже три вакцины на основе аденовирусных векторов показали высокие результаты еще на первом этапе клинических испытаний. Препараты были разработаны российским Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с AstraZeneca и китайской компанией CanSino Biologics.

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО БУДУТ НЕОБХОДИМЫ ВСЕ ТРИ, — СКАЗАЛ ДМИТРИЕВ.

Глава РФПИ выразил уверенность в российской вакцине, по его словам он уже получил прививку отечественным препаратом.

УСТОЙЧИВЫЙ ИММУНИТЕТ У МЕНЯ ВЫРАБОТАЛСЯ ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ, ДАЖЕ РАНЬШЕ ИНЪЕКЦИИ ВТОРОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОЗЫ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРОДЛИТЬ ИММУНИТЕТ ДО ДВУХ ЛЕТ. В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ДРУГИЕ СМОГУТ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ. БЛАГОДАРЯ ПРОИЗВОДСТВУ ЭТОЙ ВАКЦИНЫ В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВ В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ, МЫ СМОЖЕМ РАСШИРИТЬ ЕЕ ВЫПУСК ДО 200 МИЛЛИОНОВ ДОЗ К КОНЦУ ГОДА.

По оценкам РФПИ, в 2021 году может быть произведено более трех миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом. Со слов Кирилла Дмитриева, российская вакцина будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса. Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность ее действия будет легко определить, измерив увеличение количества самых эффективных антител к коронавирусу.

gmpnews