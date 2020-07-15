Российские комплектующие позволят снизить стоимость протезирования суставов на 20%

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН), входящий в состав РТ-Капитал, дочерней структуры Госкорпорации Ростех, организует выпуск медицинского крепежа и комплектующих для эндопротезирования и травматологии. Реализация проекта позволит сделать высокотехнологичную помощь для пациентов доступнее и полностью закрыть потребности отечественного здравоохранения в таких изделиях в течение пяти лет. Благодаря отечественному производству стоимость протезирования суставов снизится на 20%.

Соответствующее соглашение подписано с компанией «ТРЭК-Э Композит». На БелЗАН будет реализован полный цикл производства комплектующих для эндопротезов, медицинских болтов и инструмента – от проектирования до выпуска готовой продукции. Работы по нанесению специальных покрытий и стерилизации возьмет на себя «ТРЭК-Э Композит».

«По экспертным оценкам, в операциях по эндопротезированию ежегодно нуждаются более 200 тысяч россиян. В настоящее время практически весь объем необходимых комплектующих поставляется из-за рубежа, высокая стоимость протезов и крепежей значительно снижает доступность таких операций. Проект на базе БелЗАН призван улучшить ситуацию, создаваемых мощностей достаточно, чтобы полностью закрыть потребности внутреннего рынка в течение пяти лет. Сегодня предприятие уже на 85% укомплектовано необходимым оборудованием. Производство комплектующих и крепежных элементов в России позволит снизить затраты на протезирование на 20%», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На первом этапе проекта Белебеевский завод запустит полный цикл холодной объемной штамповки заготовок эндопротезов тазобедренного сустава, разработает необходимую документацию, сертифицирует технологию производства гибких сверл. Производство первой партии заготовок намечено на конец текущего года.

В 2021-2022 годах завод начнет освоение комплектующих коленного протеза, запустит производство циркониевых штифтов для зубопротезирования, расширит номенклатуру крепежа и инструментария для операций из разных видов металлов. Объем производства составит 100 тысяч заготовок шарообразных головок для эндопротезов и 3 млн стержневых изделий в год.

«Сегодня в России производство медицинского крепежа и комплектующих для эндопротезов не развито, а доля отечественных производителей не превышает 7%. Мы считаем эту рыночную нишу крайне перспективной. По нашим оценкам, емкость рынка медицинского инструмента только в Республике Башкирии превышает 1 млрд рублей. Мы ставим для себя амбициозную задачу занять существенную долю этого рынка. Применение новейших технологий и отечественных компонентов позволит нам гарантировать качество на уровне европейских аналогов по конкурентной цене. А наличие собственного инженерного центра даст возможность производить крепеж любой сложности в максимально короткие сроки. Открытие нового направления на БелЗАН позволит создать новые компетенции и рабочие места на предприятии, а также благоприятно отразится на инвестиционном климате Республики Башкирия», – отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

В рамках проекта на базе института ЦНИИчермет имени И.П. Бардина планируется создать испытательную лабораторию по медицинским материалам. Совместно с Институтом металлургии и материаловедения РАН планируются разработки новых видов сталей и сплавов для медицинских целей.

«ТРЭК-Э Композит» занимается конструированием и изготовлением эндопротезов крупных суставов с 2002 года. За это время компания разработала и внедрила в производство более 10 типов эндопротезов.

gmpnews