Вакцина против COVID-19 компании Moderna вызвала иммунный ответ у всех участников испытания

Вакцина mRNA-1273 против коронавируса хорошо переносилась и вызвала иммунный ответ у здоровых добровольцев, показали предварительные результаты клинического исследования I фазы. Разработчик данного кандидата – американская компания Moderna.

Согласно публикации в журнале the New England Journal of Medicine, в исследовании принимали участие 45 человек в возрасте 18–55 лет, которые получали две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. В трех подгруппах из 15 человек каждая применялись разные дозы препарата – 25 мкг, 100 мкг и 250 мкг.

Иммунный ответ наблюдался у всех участников испытания, наибольший – в группе с самой высокой дозой вакцины. Также в этой группе исследователи отметили наибольшее число нежелательных явлений, особенно после второй вакцинации. Легкие или умеренные нежелательные явления испытывали более половины всех добровольцев, главным образом слабость, головную и мышечную боль.

В начале июля Moderna завершила набор 600 участников в исследование II фазы, где планируется оценить дозы вакцины 50 мкг и 100 мкг. Уже 27 июля компания планирует приступить к исследованию поздней фазы с участием 30 тыс. человек.

Moderna 16 марта первой приступила к клиническим исследованиям вакцины против коронавируса. По информации ВОЗ, в фазу клинических испытаний вошли уже 23 вакцины-кандидата против COVID-19, 140 препаратов находятся на стадии доклинической оценки.

Анастасия Теслина

pharmvestnik