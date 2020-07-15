Novartis подала иск к «Медисорб» из-за патента на препарат для лечения рассеянного склероза

Novartis утверждает, что компания «Медисорб» использовала патент швейцарской компании при производстве препарата для лечения рассеянного склероза «Финголимод Медисорб». Novartis требует исключить из госреестра сведения о регистрации предельной опускной цены на препарат.
Швейцарская компания Novartis подала иск к «Медисорб» о нарушении патентных прав, следует из картотеки арбитражных дел. Компания утверждает, что «Медисорб» использовала изобретение по патенту РФ № 2358716 в лекарственном препарате «Финголимод Медисорб» (МНН финголимод).
В связи с этим Novartis требует обязать «Медисорб» исключить сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены на «Финголимод Медисорб» из государственного реестра. Также Novartis просит обязать «Медисорб» не вводить в гражданский оборот на территории России этот препарат до даты истечения срока действия патента – до 18 августа 2025 года – или более ранней даты в случае досрочного прекращения срока действия патента.
|Финголимод – иммунодепрессивное средство, применяемое при лечении рассеянного склероза.
Предварительное судебное заседание должно было пройти 30 июня, но обе компании попросили его отложить, чтобы урегулировать спор посредством переговоров. В результате заседание перенесли на 14 сентября.
В пресс-службах компаний «ФВ» сообщили, что обе стороны готовы урегулировать конфликт мирным путем. «Мы ставим целью пресечение нарушений патентных прав, а не судебные разбирательства как таковые», – отметили в прес-службе Novartis.
В «Медисорб» в свою очередь сообщили, что придерживаются принципов честной конкуренции. «Соответственно, в вопросе с «Новартис» мы придерживаемся открытой позиции и ведем взаимный диалог исключительно в направлении заключения мирового соглашения», – уточнили в компании.
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, регистрационное удостоверение на препарат «Финголимод Медисорб» было выдано 20 августа 2019 года, а предельная отпускная цена зарегистрирована 3 декабря того же года. Однако с того момента препарат в продажу не поступал, свидетельствует информация аналитической компании AlphaRM.
Маргарита Грошева
pharmvestnik