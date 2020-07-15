Roche и Blueprint объединили усилия в борьбе с онкозаболеваниями

Швейцарская компания Roche («Рош») заключила соглашение с американской Blueprint Medicines («Блюпринт Медсинз») в области разработки препарата для лечения опухолей с наличием специфической генной мутации. Общая сумма соглашения – 1,7 млрд долл., сообщает Reuters.

По условиям соглашения, Roche заплатит 650 млн долл. наличными и инвестирует 100 млн долл. в акционерный капитал Blueprint в обмен на права на препарат pralsetinib, который уже в ноябре этого года может получить одобрение FDA для лечения RET-измененного немелкоклеточного рака легкого и рака щитовидной железы.

Мутации в гене RET могут вызывать рост опухоли. При их диагностике возможно применение персонализированной терапии онкозаболеваний. Системы диагностики разрабатывает подразделение Roche – компания Genentech («Дженентек»).

Blueprint Medicines, которая сотрудничает с Roche с 2016 года, также получит поэтапные платежи в размере 927 млн долл. и роялти с продаж препарата за пределами США.

Илья Дугин

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