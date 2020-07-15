Орфанный препарат отозван с российского рынка после штрафа в 21 млн долларов

Отзыв с рынка лекарства «Солирис»

Орфанный препарат «Солирис» (экулизумаб) компании «Алексион Фарма» применялся для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. В 2015 году лекарство включено в список ЖНВЛП, в 2018 году – получило статус орфанного препарата.

Предельная отпускная цена в 2019 году составила 331 тыс. руб.

В июле стало известно, что компания Alexion Pharmaceuticals Inc. согласилась выплатить 21 млн долл. для урегулирования обвинений в незаконных выплатах представителям органов здравоохранения России и Турции. Выплаты врачам были произведены при продвижении препарата «Солирис» в период 2010–2015 годов.

Это нарушает Закон США о коррупции за рубежом. Компания Alexion не подтвердила и не опровергла доводы федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Минздрав 14 июля отменил государственную регистрацию препарата «Солирис» в России: ЛП-001159 от 11.11.2011, «Алексион Фарма ГмбХ», Швейцария. По сообщению регулятора, лекарство отозвано на основании заявления производителя.

После отзыва «Солирис» на российском рынке остается дженерик российской компании «Генериум». С торговым названием «Элизария» лекарство зарегистрировано в 2019 году.

Отмена регистрации с 1 по 14 июля

Минздрав в указанный период вынес решения об отмене государственной регистрации 12 препаратов.

Возобновление применения препаратов

Минздрав с 8 июля возобновил применение двух препаратов компании «Новартис Фарма». Приостановление произошло 1 июня 2020 года после приказа Минздрава.

Возобновлено применение:

«Тегретол», П N012130/01 от 18.11.2011. «Тегретол ЦР», П N012082/01 от 28.11.2007.

Елена Воронина

pharmvestnik