Moderna определилась с датой начала III фазы исследований вакцины против коронавируса Компания Moderna предоставила информацию о будущем исследовании поздней фазы вакцины против COVID-19. Согласно записи в реестре, испытание начнется в конце июля. Американская компания Moderna планирует приступить к поздней фазе клинических исследований вакцины для профилактики COVID-19 в конце июля, сообщает Reuters со ссылкой на реестр clinicaltrials.gov. На сайте указана предположительная дата начала испытания – 27 июля. Как сообщал «ФВ», начало III фазы исследований вакцины mRNA-1273 ранее задерживалось на неопределенное время. Комментируя ситуацию, Moderna сообщала, что надеется начать испытание вовремя – к концу июля. Известно, что в испытании планируют принять участие около 30 тыс. человек. Исследование вакцины будет проводиться в 87 центрах в США, около половины из них расположены в штатах, наиболее пострадавших от эпидемии – Техасе, Калифорнии, Флориде, Джорджии, Аризоне, Северной и Южной Каролине. Исследователи представили в научном журнале the New England Journal of Medicine промежуточные результаты I фазы испытаний, где препарат-кандидат показал безопасность и способность стимулировать иммунный ответ у 45 участников. По подсчетам американских аналитиков, объем продаж вакцины Moderna в следующем году составит около 2 млрд долл., а в последующие несколько лет достигнет 5 млрд долл. Велика вероятность, что компания получит разрешение на экстренное применение или окончательное одобрение вакцины уже в начале 2021 года, считают эксперты. FDA присвоило препарату статус ускоренного рассмотрения. Moderna заключила соглашение с испанской Rovi о производстве вакцины для стран за пределами США. Сделка с другой компанией, Catalent Inc., предполагает производство 100 млн доз препарата для Соединенных Штатов. В апреле Moderna получила финансирование от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) в размере 483 млн долл. для доведения вакцины до стадии регистрации. Анастасия Теслина

