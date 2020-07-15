В Канаде приступили к испытаниям вакцины против COVID-19 на основе родственного табаку растения

Компания Medicago объявила о начале клинического этапа испытаний вакцины против коронавируса, для производства которой используется родственное табаку растение. Следующие фазы исследований запланированы на октябрь.

Канадская биофармацевтическая компания Medicago приступила к первой фазе клинических испытаний вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобной частицы, полученной из растения, пишет Firstword Pharma со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечает Reuters, для производства данной вакцины используется растение из рода Nicotiana (Табак), в листьях которого продуцируется S-белок коронавируса.

В ходе исследования вакцину в разных дозах получат 180 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцина будет оцениваться отдельно и в комбинации с адъювантами производства GlaxoSmithKline и Dynavax Technologies. Испытания 2/3 фазы планируется начать в октябре.

По предварительной оценке, к концу 2021 года компания сможет произвести приблизительно 100 млн доз вакцины. К концу 2023 года Medicago планирует завершить строительство площадки в Квебеке, которая сможет производить до миллиарда доз в год. Первые дозы препарата с большой вероятностью поступят в Северную Америку – США и Канаду, заявили в компании.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в фазу клинических испытаний вошли 23 вакцины-кандидата против коронавирусной инфекции, 140 препаратов находятся на стадии доклинической оценки.

Анастасия Теслина

pharmvestnik