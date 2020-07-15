Lupin закрыла предприятие в Индии после выявления случаев COVID-19

У сотрудников одной из индийских производственных площадок Lupin была обнаружена коронавирусная инфекция. Компания остановила работы на предприятии, где подтвердились случаи COVID-19.

Индийская фармкомпания Lupin остановила работу одного из производственных предприятий в штате Гуджарат, где как минимум 17 сотрудников заболели COVID-19, сообщает Economic Times со ссылкой на двух госслужащих.

Как отмечает издание, в штате расположена производственная площадка с 11 предприятиями, где работают в общей сложности 984 человека. Одно из этих предприятий, которое занимается противотуберкулезными препаратами, было закрыто 12 июля, после того как у работников подтвердили коронавирусную инфекцию.

Других сотрудников, которые были в контакте с заболевшими, сейчас тестируют. Подтвержденных случаев на других предприятиях площадки в Гуджарат не зафиксировано, они продолжают работу.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Индии приближается к миллиону, за сутки выявлено свыше 28 тыс. заболевших. Страна занимает третье место в мире по количеству заражений коронавирусом после США и Бразилии.

Анастасия Теслина

pharmvestnik