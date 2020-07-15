Минпромторг исключил риск возникновения дефицита лекарств из-за запуска маркировки

Риск возникновения дефицита в связи с внедрением маркировки существует только по той продукции, которая не поступала в Россию на протяжении последних двух лет. Серьезных проблем с запуском системы МДЛП нет. Есть временные трудности, которые оперативно устраняются. Об этом заявил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алёхин в ходе «круглого стола» радиостанции «Комсомольская правда».

«Что касается невозможности ввезти импортные препараты, произведенные до 1 июля, на территорию России, для иностранных производителей есть вариант перенести сюда часть производственного процесса – упаковку, – заметил Алёхин. – Также мы предусмотрели возможность нанесения стикеров с кодами на лекарственные препараты уже в России. Соответствующее постановление подготовлено, находится на согласовании. Думаю, в ближайшем времени мы его увидим».

По словам Алёхина, из-за увеличения издержек производителей, связанных с маркировкой, цены на лекарства не вырастут, потому что по большинству позиций Минздрав их регулирует.

В качестве финального подтверждения того, что система успешно работает, спикер привел количество заказанных кодов: 1,3 млрд штук.

Аналогичное мнение высказал генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов. Он добавил, что те, кто готовился заранее и участвовал в эксперименте, сейчас не испытывают сложностей.

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Погонцева

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