Комиссия по согласованию ввода в оборот немаркированных препаратов приступила к работе

Межведомственная комиссия при Росздравнадзоре, которая будет решать, какие немаркированные препараты можно ввести в оборот в соответствии с временным порядком, приступила к работе. В ближайшее время она рассмотрит первые 76 заявлений, которые поступили от компаний в специальную подсистему. В Росздравнадзоре признали, что не представляют объемов работы, которую предстоит выполнить комиссии.

Межведомственная комиссия по согласованию ввода в оборот немаркированных препаратов провела первое заседание. Создана и информационная подсистема для подачи заявлений, куда поступило порядка 80 обращений от участников рынка. Об этом рассказала начальник Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова во время «круглого стола» радиостанции «Комсомольская правда», который прошел 15 июля.

«Сегодня все поступившие заявки будут обработаны и к концу дня направлены членам межведомственной комиссии на рассмотрение, – пояснила Трапкова. – Пока мы не представляем объемов работы, которую предстоит выполнять комиссии, но мы будем стараться соблюдать сроки выдачи согласований».

Екатерина Погонцева

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