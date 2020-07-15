«Азбука вкуса» расширит число аптечных партнеров

После неудачного сотрудничества с Marathon Group «Азбука вкуса» решила развивать аптечное направление с двумя сетями — «Доктор Столетов» и A.V.E. Впоследствии ритейлер может оставить только одного партнера, полагают эксперты.

«Азбука вкуса» начала сотрудничать с Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК), развивающей аптечную сеть премиум-класса A.V.E. , пишет газета «Коммерсантъ».

В «Азбуке вкуса» изданию подтвердили сотрудничество, уточнив, что в Москве на территории магазинов сети работает уже девять точек, при этом не назвали общее количество аптек A.V.E., запланированных к открытию в рамках партнерства.

С 2017 года на площадях «Азбуки вкуса» развивалась аптечная сеть Marathon Group под брендом «Азбука Life». Но в 2019 году аптеки Marathon Group прекратили свое существование, а «Азбука вкуса» нашла нового партнера — входящую в ГК «Эркафарм» сеть «Доктор Столетов». Первые восемь точек компания должна была открыть еще в июле прошлого года. В «Эркафарме» сообщили изданию, что в «Азбуке вкуса» работает шесть аптек компании, открытие новых объектов пока не планируется.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость открытия одной аптеки A.V.E. в «Азбуке вкуса» в 2 млн руб. По его мнению, решение развивать аптечное направление с несколькими партнерами продуктовая сеть приняла после неудачного сотрудничества с «Азбукой Life». Впоследствии компания может оставить только одну аптечную сеть, сотрудничество с которой окажется наиболее эффективным, считает эксперт.

Фото: Олег Кирюшкин

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