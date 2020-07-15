МРФК начала открывать аптеки A.v.e в магазинах «Азбука вкуса»

Сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса» нашла третьего партнера для открытия аптек на площадях своих магазинов. Это сеть A.v.e выходцев из «36,6» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. Первой была Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, позднее свернувшая свои точки, сеть «Эркафарм» ограничилась пока шестью аптеками «Доктор Столетов» в закассовых зонах. Сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса» нашла третьего партнера для открытия аптек на площадях своих магазинов. Это сеть A.v.e выходцев из «36,6» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. Первой была Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, позднее свернувшая свои точки, сеть «Эркафарм» ограничилась пока шестью аптеками «Доктор Столетов» в закассовых зонах.

На территории магазинов сети «Азбука вкуса» в Москве работает девять точек A.v.e, сообщили в продуктовой сети, не уточнив общее планируемое к открытию число аптек. В Межрегиональной розничной фармацевтической компании (МРФК), развивающей сеть A.v.e, комментарий не предоставили.

Ранее у «Азбуки вкуса» был другой партнер среди аптечных сетей. В 2017 году преимущественные права на 10 лет на открытие в магазинах премиальных аптек «Азбука Life» получила Marathon Group, управляющая сетью «Мега Фарм».

Сеть Александра Винокурова и Сергея Захарова развивалась в основном по модели партнерства с продуктовыми ритейлерами и закрылась к концу 2019 года. «Модель бизнеса, изначально выбранная «Мега Фарм» в качестве основной, работала на большом масштабе – несколько тысяч аптек. В ходе деятельности появились внешние факторы, ограничивающие возможности для дальнейшего роста сети», – сообщал Vademecum гендиректор сети Михаил Казаков. Рынок ритейла очень конкурентный и подвижный: меняются пешеходные потоки, инфраструктура городов, и локации становятся нерентабельными, поясняли в сети.

В июле 2019 года о планах по открытию аптек «Доктор Столетов» в «Азбуках вкуса» заявили в ГК «Эркафарм». К концу месяца должны были появиться восемь первых точек. В «Эркафарм» сообщили, что в магазинах «Азбуки вкуса» работают шесть аптек сети, открытие новых не планируется.

«Азбука вкуса» – уже второй партнер МРФК. В июне 2019 года аптечная сеть договорилась с X5 Retail Group об открытии 500 аптек в «Пятерочках» в Южном федеральном округе.

Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов AB Daily, большая часть из них – в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка оператора магазинов «Азбука вкуса» – компании «Городской супермаркет» – за 2018 финансовый год (заканчивается 31 марта) составила 60 млрд рублей без НДС.

Аптечная сеть «Эркафарм» заняла второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2019 года с выручкой 63 млрд рублей. По данным на 1 января 2020 года, сеть насчитывала 1 215 аптек. МРФК в рейтинге заняла 62-ю строчку с общей выручкой управляемых компанией 59 аптек в размере 1,8 млрд рублей, аптечная сеть «Мега Фарм» (Marathon Group) – 29-ю позицию с общей выручкой в 6 млрд рублей.