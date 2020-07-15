Число картельных сговоров на фармрынке выросло из-за пандемии

За первое полугодие 2020 года было возбуждено 35 дел по картельным сговорам на фармацевтическом рынке, тогда как за аналогичный период 2019 года – 32 дела. По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, увеличению числа сговоров способствовал ажиотажный спрос на фармпродукцию из-за распространения коронавирусной инфекции. Также Тенишев рассказал об ускорении работы над введением регулирования закупочных союзов, что может напрямую коснуться фармацевтической розницы. За первое полугодие 2020 года было возбуждено 35 дел по картельным сговорам на фармацевтическом рынке, тогда как за аналогичный период 2019 года – 32 дела. По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, увеличению числа сговоров способствовал ажиотажный спрос на фармпродукцию из-за распространения коронавирусной инфекции. Также Тенишев рассказал об ускорении работы над введением регулирования закупочных союзов, что может напрямую коснуться фармацевтической розницы.

«Тенденция по сокращению сговоров, которую мы зафиксировали в 2019 году, сошла на нет, и количество дел в фармацевтике увеличилось. Проблемы пандемии подстегнули количество сговоров на этом рынке: все кинулись продавать, зачастую с нарушением закона и сговариваясь о повышении цен», – констатировал Андрей Тенишев.

Доля возбужденных дел по картельным сговорам и антиконкурентным соглашениям в сфере поставки лекарств и медизделий с 2017 по 2019 годы сократилась почти в два раза – с 19% до 11,8%, говорил в феврале Тенишев. Но общее число антимонопольных производств растет: в 2017 году было возбуждено 360 таких дел, в 2019 году – 424. На этом фоне количество обнаруженных сговоров и картелей в медицинской сфере сократилось с 68 до 50 дел.

В начале 2020 года ФАС занималась мониторингом цен на медицинские маски в регионах. В результате завышение цен было выявлено в 68 субъектах Российской Федерации.

В феврале Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб», которые, по версии ведомства, одновременно подняли отпускные цены для розничных предприятий в 1,5 раза.

В марте картельное дело в отношении четырех крупных поставщиков масок было возбуждено в Красноярском крае. В результате сговора, по данным ФАС, цены на маски за три месяца, закончившиеся в феврале, в Тыве и Хакасии выросли на 30–200%.

Андрей Тенишев также рассказал о проработке ФАС регулирования деятельности закупочных союзов. Идея состоит в том, что при наличии в отрасли монополистов «малые компании» могут объединиться и создать по сути картель, чтобы делать закупки, например, у крупных фармкомпаний. ФАС сможет ограничить, например, выручку союза или его долю на рынке, «чтобы такой союз не разросся и сам не стал большим картелем, который может диктовать условия обращения товаров на рынке», пояснил Тенишев. Он предположил, что реестр таких закупочных союзов может вестись на сайте ФАС.

Такая идея давно обсуждается в антимонопольной службе, но общемировой кризис из-за пандемии, по словам Тенишева, должен ускорить проработку законопроекта.

Внесенный в марте 2020 года в Госдуму законопроект о регулировании аптечных сетей отдельно не выделяет существующие на фармрынке союзы, маркетинговые объединения и ассоциации. Вводится понятие «аптечной сети», которая представляет собой совокупность двух и более аптечных организаций, входящих в одну группу лиц или использующих один бренд.