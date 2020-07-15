Входящий в «Протек» онлайн-сервис «ЗдравСити» начал продавать товары со склада поставщиков-партнеров

«Протек» объявил о запуске маркетплейса на базе принадлежащего группе сервиса по онлайн-заказу товаров «ЗдравСити». Теперь ассортимент сервиса будет представлен не только товарами со склада «Протека», но и со склада других дистрибьюторов, правда, ждать заказа придется дольше. Первым таким партнером «Протека» стал дистрибьютор «Градиент». «Протек» объявил о запуске маркетплейса на базе принадлежащего группе сервиса по онлайн-заказу товаров «ЗдравСити». Теперь ассортимент сервиса будет представлен не только товарами со склада «Протека», но и со склада других дистрибьюторов, правда, ждать заказа придется дольше. Первым таким партнером «Протека» стал дистрибьютор «Градиент».

На «ЗдравСити» покупатель мог заказать товары «Протека» со склада и получить заказ в аптеках-партнерах. Теперь к маркетплейсу подключился «Градиент» с 2 тысячами товаров. Ассортимент «ЗдравСити» таким образом расширен за счет парфюмерии, увеличено число позиций среди косметики для лица и рук, средств по уходу за телом и товаров в категории «Материнство и детство».

С «Градиентом» «ЗдравСити» работает с июня. «Единственное отличие для покупателя – срок доставки до трех дней, в отличие от стандартной доставки на следующий день со склада ЦВ «Протек», – отметил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов.

«Протек» рассчитывает подключать и других дистрибьюторов, расширив ассортимент маркетплейса на 10 тысяч наименований (сейчас на «ЗдравСити» 15 тысяч наименований).

«ЗдравСити» с 2019 года занимается доставкой товаров нелекарственного ассортимента «до двери» и планирует запустить курьерскую доставку безрецептурных лекарств. Правила дистанционной торговли лекарствами вступили в силу в мае 2020 года.

«Градиент» – дистрибьютор товаров для личной гигиены, парфюмерии, декоративной косметики и других товаров повседневного спроса. Поставляет продукцию под брендами Као Corporation, Coty, L’Oreal, Unilever, LG Household & Health Care. Компания основана в 1991 году.