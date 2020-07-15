В Москве обнаружено подпольное производство косметологических инъекций

Сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве задержали организаторов кустарного производства средств на основе гиалуроновой кислоты, которые поставлялись в салоны красоты и применялись для косметологических инъекций. Все подозреваемые имеют медобразование, а изготовленная ими продукция активно продвигалась в интернете. Сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве задержали организаторов кустарного производства средств на основе гиалуроновой кислоты, которые поставлялись в салоны красоты и применялись для косметологических инъекций. Все подозреваемые имеют медобразование, а изготовленная ими продукция активно продвигалась в интернете.

На видео, размещенном на официальном портале МВД России, видны кастрюли, коробки, рецепты и флаконы препарата с этикетками Visitelle BioSystem компании Laboratories A.S.R. По данным реестра Societe.com, компания с таким названием зарегистрирована четыре года назад в Париже, специализируется на «оптовой торговле парфюмерно-косметической продукцией». Президентом выступает Людмила Залинская.

Производственная лаборатория, по информации телеграм-канала «Без рецепта», находилась на улице Кедрова. Реализация продукции производилась через специально организованную оптовую косметическую компанию, отмечается в сообщении МВД. Сама продукция продвигалась в интернете и в инстаграме. На сайте Центра авторской косметологии Дегтяревой М.А., например, уточняется, что филлеры и биопрепараты Visitelle «клинически и практически проверены во Франции и РФ». Сайты, так или иначе связанные с маркой, – esthetic-charm.ru/visitelle/ и belle-visitelle.ru – не работают.

В госреестре медизделий обнаружить регудостоверения на изделия под этим брендом не удалось. При этом на сайте РеестрИнформ.ру есть сведения о декларации соответствия на «средства косметические для ухода за кожей» Visitelle BioSystem – тоники против морщин французского производства. Заявителями значатся уже недействующая компания «Стелла» и ООО «Вега Плюс». По данным СПАРК-Интерфакс, на эту компанию, действительно, оформлен сертификат соответствия на средства Visitelle.

Компания зарегистрирована в 2015 году и занимается оптовой торговлей. Судя по зарегистрированным на организацию доменам, это медицинские изделия – тонометры, ингаляторы, небулайзеры марки Omron. Владельцем компании «Вега Плюс» выступает Юлия Клочкова. Дозвониться в «Вега Плюс» не удалось. Vademecum направил в компанию запрос и ожидает ответа.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

По подсчетам Аналитического центра Vademecum, в 2018 году доля продуктов, не имеющих регудостоверений и/или применяемых во время надомных процедур, в сегменте ботулотоксинов составила 6%, а в категории филлеров и биоревитализантов достигала почти 25%.