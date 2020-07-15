Оксана Позднякова назначена руководителем Consumer HealthCare в компании STADA

C 15 июля Оксана Позднякова присоединилась к управленческой команде STADA в регионе «Россия и СНГ» в должности вице-президента по безрецептурным препаратам. Она будет отвечать за развитие портфеля продуктов Consumer HealthCare (CHC), где у STADA есть все предпосылки стать лидером рынка.

Оксана присоединяется к STADA из Glenmark, где в течение двух лет она занимала должность вице-президента и генерального директора по России. До этого она возглавляла российский филиал компании Medela AG.

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA AG в регионе «Россия и СНГ»:

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ В НАШЕЙ КОМАНДЕ ОКСАНУ – ПРОФЕССИОНАЛА С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ БРЕНДОВ И РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Я ВЕРЮ, ЧТО ЭКСПЕРТИЗА И ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА ОКСАНЫ ПОМОГУТ STADA СТАТЬ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ РЫНКА CONSUMER HEALTHCARE».

Свою профессиональную карьеру в фармацевтической индустрии Оксана Позднякова начала в отделе маркетинга компании SmithKline Beecham/ GlaxoSmithKline. На протяжении более 15 лет занимала руководящие позиции в компаниях Novartis Pharma и Sanofi, работая в Швейцарии и России. В 2014-2015 гг. была председателем OTC комитета в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Оксана Позднякова имеет степень MBA по специальности Marketing Университета штата Калифорния, Хейворд, прошла обучение в бизнес-школе INSEAD (Франция).

gmpnews