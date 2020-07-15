На основе микровезикул может быть создан новый класс биомедицинских препаратов

Исследователи Казанского федерального университета экспериментально доказали эффективность инновационного инструмента на основе микровезикул клеток человека в существенном снижении воспалительного процесса и иммунного ответа организма. Результаты опубликованы в научном журнале Scientific Reports издательства Nature Publishing Group.

Авторы работы разработали технологию получения биоподобных микровезикул — пузырьков, окруженных естественной мембраной клеток человека, которые доставляют биологически активные молекулы в клетки-мишени. По словам руководителя научной группы Марины Гомзиковой, микровезикулы являются биосовместимым терапевтическим инструментом.

«Мы разработали технологию получения микровезикул из стволовых клеток человека и показали, что они обладают высокой биологической активностью и терапевтическим потенциалом. Микровезикулы представляют собой уменьшенную копию клеток. Важно, что они в отличие от стволовых клеток не обладают онкогенным потенциалом и являются безопасным инструментом терапии», — отметила старший научный сотрудник Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ Марина Гомзикова.

Авторы работы провели сравнительный анализ активности микровезикул, полученных по разработанной технологии (индуцированные микровезикулы) с естественными микровезикулами и стволовыми клетками. В результате были получены впечатляющие результаты, свидетельствующие о том, что индуцированные микровезикулы, подобно стволовым клеткам, снижают иммунный ответ.

«Уникальность индуцированных микровезикул состоит в том, что технология их производства масштабируема и может быть реализована в промышленных объемах. На основе микровезикул может быть создан новый класс биомедицинских препаратов. Обнаруженная иммуномодулирующая активность микровезикул стволовых клеток может быть использована для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний», — отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ Альберт Ризванов.

В перспективе индуцированные микровезикулы из стволовых клеток человека можно будет использовать как лекарственный препарат для лечения широкого ряда заболеваний: травмы центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ишемических заболеваний и многих других. В отличие от стволовых клеток, микровезикулы можно заранее заготовить в больших количествах, их удобно хранить и применять даже в клиниках, не оборудованных клеточными лабораториями и биобанками.

gmpnews