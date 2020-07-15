Новосибирские ученые первыми в России получили антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа, сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (прим. — клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета). Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (прим. — белок оболочки коронавируса нового типа, с помощью которого патоген попадает в здоровую клетку) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — сказала собеседница агентства.

По словам Дороховой, дальнейшее развитие исследования позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные результаты, послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН под руководством доктора биологических наук Александра Таранина занимается созданием средств молекулярной диагностики и терапии заболеваний человека, функциональным анализом белков человека, а также реконструкцией молекулярной эволюции иммунной системы.

gmpnews