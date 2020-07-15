Из государственного реестра исключаются 12 лекарств, среди которых препарат Солирис

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации 12 лекарственных препаратов и исключении их из государственного реестра лекарственных средств. Документы об этом опубликованы 14 июля 2020 г. на портале grls.rosminzdrav.ru.

Кроме этого, Минздрав принял решение о возобновлении применения двух препаратов компании «Новартис»: Тегретол® ЦР (карбамазепин) и Тегретол®, таблетки пролонгированного действия и таблетки, соответственно. Это противоэпилептический препарат. В России препаратов карбамазепина зарегистрировано 19 торговых наименований, есть и российского производства.

Асманекс® Твистхейлер® (мометазон) — порошок для ингаляций дозированный, 200 мкг/доза, 400 мкг/доза; регистрационное удостоверение ЛС-000594 от 31.08.2010 г. выдано бельгийской компании «Шеринг-Плау Лабо Н.В.»; производится препарат на этом же заводе в Бельгии.

Препарат относится к глюкокортикостероидам, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Назначается как базисная терапия бронхиальной астмы любой степени тяжести. Согласно реестру лекарственных средств, в России зарегистрировано 23 препарата мометазона, правда в лекарственной форме в виде «порошка для ингаляций» нет ни одного.

Авиоплант® — капсулы, 250 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛС-002493 от 16.09.2011 г. и производителем препарата является АО «Фитофарм Кленка» из Польши.

Лекарственное средство относится к противорвотным препаратам растительного происхождения, назначается для лечения и профилактики кинетозов, для снятия послеоперационной тошноты и рвоты и др. В своем составе содержит порошок корневищ имбиря лекарственного.

Холебил® — капсулы, 400 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-003643/10 от 30.04.2010 г. выдано опять же польскому АО «Фитофарм Кленка».

Является желчегонным средством растительного происхождения, содержит экстракт листьев артишока. Назначается в комплексной терапии диспептического синдрома при хроническом неэрозивном гастрите, дуодените; стеатозе и др.

Индапамид Алкалоид (индапамид) — таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг; держателем регистрационного удостоверения ЛП-004081 от 16.01.2017 г. и производителем препарата является «Алкалоид» АО, Республика Северная Македония.

Препаратов с содержанием индапамида на территории Российской Федерации зарегистрировано 67 торговых наименований, из них 9 имеют лекарственную форму в виде таблеток с пролонгированным высвобождением. Большинство предприятий-изготовителей лекарственного препарата российские. Индапамид является гипотензивным средством (диуретик, вазодилататор), назначается при артериальной гипертензии.

Каффетин КОЛДмакс® (парацетамол + фенилэфрин) — порошок для приготовления раствора для приема внутрь; регистрационное удостоверение ЛП-003283 от 30.10.2015 г. было выдано «Алкалоид» АО из Республики Северная Македония.

Согласно реестру, в России зарегистрировано 42 торговых наименования препаратов, содержащих «парацетамол+фенилэфрин». Комбинированный препарат применяется для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний.

Фамотидин (фамотидин) — таблетки покрытые оболочкой, 20 мг, 40 мг; держателем регистрационного удостоверения П N015999/01 от 12.04.2010 г. и производителем препарата опять же является «Алкалоид» АО из Республики Северная Македония.

Это противоязвенный препарат, является конкурентным антагонистом гистамина. В России препаратов фамотидина зарегистрировано 15 торговых наименований, при этом большинство из них именно в таблетках. Однако абсолютно все российские компании при его производстве используют импортные фармсубстанции.

Септолете® Нео (цетилпиридиния хлорид) — пастилки лекарственные (яблочные, лимонные, черешневые), 1,2 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-000075 от 25.05.2007 г. выдано АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения; производится препарат как на словенском заводе, так и на российском ООО «КРКА-РУС».

Это антисептик для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Всего в России зарегистрировано 13 торговых наименований препаратов с МНН цетилпиридиния хлорид в разных лекарственных формах.

Дрилл (тетракаин + хлоргексидин) — пастилки лекарственные (без сахара), 0,2 мг + 3 мг; держателем регистрационного удостоверения П N013172/01 от 18.08.2011 г. и производителем препарата является французская компания «Пьер Фабр Медикамент Продакшн».

Препарат с противомикробным и местноанестезирующим действием для местного применения в ЛОР-практике. В реестре лекарственных средств находятся ещё 3 препарата с таким же МНН, все российского производства, но изготавливаются из импортных субстанций.

Рексод® (супероксиддисмутаза) — лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,6 млн ЕД, 3,2 млн ЕД; держатель регистрационного удостоверения ЛСР-007164/09 от 10.09.2009 г. и производитель лекарственного средства ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России.

Это антиоксидантное средство, выпускается только этим предприятием.

Солирис® (экулизумаб) — концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-001159 от 11.11.2011 г. было выдано швейцарской компании «Алексион Фарма ГмбХ», а производится препарат на заводе этой же компании, но в Ирландии.

Экулизумаб является иммунодепрессивным средством, назначается препарат при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. В России экулизумаб выпускается компанией «Генериум», причем по полному циклу, включая фармацевтическую субстанцию.

Иммуноглобулин человека нормальный (иммуноглобулин человека нормальный) — раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл; держателем регистрационного удостоверения Р N002723/01 от 29.08.2008 г. и производителем препарата является ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови».

Препарат необходим для профилактики гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита, гриппа. Согласно реестру, в России зарегистрирован 31 препарат с МНН «иммуноглобулин человека нормальный».

Иммуноглобулин человека антистафилококковый (иммуноглобулин человека антистафилококковый) — раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/1 доза; регистрационное удостоверение Р N001823/01 от 06.02.2009 г. опять же было выдано ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови», здесь же препарат и производится.

Применяется для лечения заболеваний стафилококковой этиологии у детей и взрослых. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 7 таких препаратов, все они российского производства.

gmpnews