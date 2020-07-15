Дабы избежать штрафа, Aspen предложила снизить цены на лекарства от рака на 73%

Компания Aspen из ЮАР предложила снизить цены в среднем на 73% на шесть её дженериков, применяемых для лечения рака, об этом заявили антимонопольные органы ЕС. Данное решение должно позволить фармкомпании избежать потенциально очень большого штрафа.

Европейская комиссия начала расследование в отношении Aspen в 2017 году из-за опасений, что она, возможно, установила чрезмерные цены на лекарства, имеющие решающее значение для лечения пациентов, страдающих некоторыми видами опасных для жизни раковых заболеваний, такими как лейкемия и множественная миелома.

По сообщению агентства Reuters, снижение цен на препараты Aspen должно охватить всю Европу, за исключением Италии, которая наложила на компанию штраф в размере 5 млн евро в 2016 году за повышение цен на некоторые лекарства до 1500%.

В Европейской комиссии заявили, что запросят отзывы заинтересованных сторон, прежде чем принять решение и согласиться на предложение компании.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ЧРЕЗМЕРНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ASPEN В ОТНОШЕНИИ ШЕСТИ ДЖЕНЕРИКОВ ОТ РАКА, КОТОРОЕ, КАК ПОДОЗРЕВАЕТ КОМИССИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ», — ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ КОМИССИИ.

Если предложение Aspen будет принято, то это приведет к немедленному снижению «чистых» цен на большинство лекарств до уровня ниже 2012 года, гарантирует поставки и предусматривает 10-летний верхний предел цен.

Снижение цен будет применяться задним числом с 1 октября 2019 года, когда Aspen впервые представила свои уступки регуляторам.

В соответствии с антимонопольными процедурами урегулирования, принятие предложения будет означать отсутствие штрафов и признания неправомерных действий. Штрафы могут составлять до 10% от мирового оборота компании.

gmpnews