Арминас Мацевичюс назначен в STADA руководителем по странам СНГ

К управленческой команде STADA в регионе «Россия и СНГ» присоединился директор по странам СНГ Арминас Мацевичюс. До недавнего времени он занимал аналогичную позицию – руководителя кластера Центральная Азия и Кавказ – в компании Takeda. На новой должности в зону его ответственности дополнительно войдут еще две территории — Беларусь и Молдова.

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA AG в регионе «Россия и СНГ»:

РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ В НАШЕЙ КОМАНДЕ АРМИНАСА МАЦЕВИЧЮСА — МЕНЕДЖЕРА С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА, РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ КОМАНД. ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ SALES FORCE ПОМОЖЕТ STADA УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ В ВАЖНОМ ДЛЯ КОМПАНИИ РЕГИОНЕ.

Арминас Мацевичюс имеет за плечами более 20 лет опыта работы в фармацевтической отрасли, а ранее – несколько лет работы врачом общей практики. Работая в фармкомпаниях Berlin-Chemie Menarini и Takeda, он прошел путь от медицинского представителя до директора по эффективности бизнес-процессов и генерального менеджера, отвечающего за успех бизнеса в нескольких странах.

После окончания Каунасского медицинского университета и прохождения специализации в Вильнюсском университете Арминас совершенствовал профессиональные управленческие компетенции в Балтийском институте менеджмента, Копенгагенской бизнес-школе (Дания), Лувенской школе менеджмента (Бельгия), университете Витаутаса Магнуса (Литва), норвежской школе экономики NHH (Норвегия) и на многочисленных международных тренингах.

gmpnews