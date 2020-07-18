Fosun Pharma проведёт испытание на людях вакцины против коронавируса от BioNTech

Китай одобрил клиническое испытание на людях экспериментальной противокоронавирусной вакцины немецкой фирмы BioNTech, сообщил её партнер в Китае — компания Shanghai Fosun Pharmaceutical.

Потенциальная вакцина является одной из двух наиболее продвинутых, над которыми работает BioNTech совместно с Pfizer Inc. Это именно та вакцина, которая получила статус «ускоренного рассмотрения» от Администрации США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA), что должно ускорить процесс нормативного рассмотрения заявки на препарат.

Fosun Pharma заявила, что подразделение начнет первую фазу клинического испытания кандидата на вакцину BNT162b1 «как можно скорее, как только оно будет готово».

Fosun Pharma имеет лицензионное соглашение с BioNTech на разработку и коммерциализацию вакцинных продуктов в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване, разработанных с использованием технологии мРНК от BioNTech.

В настоящее время во всем мире уже 23 кандидатные вакцины против коронавируса проходят исследования на людях. Среди китайских вакцин, восемь экспериментальных препаратов находятся на различных стадиях испытаний на людях как в самом Китае, так и за рубежом.

В марте текущего года Fosun Pharma заплатила 85 млн долларов за лицензирование, дабы использовать запатентованную технологию мРНК от BioNTech, и инвестировала 50 млн долларов за долю в немецкой фирме.

gmpnews