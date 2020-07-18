Polpharma Biologics полностью интегрирует голландскую Bioceros

Польская биофармацевтическая компания Polpharma Biologics приобрела голландскую Bioceros, включая её платформу для разработки клеточных линий CHOBC®. В настоящее время Polpharma Biologics полностью интегрирует площадку Bioceros в Утрехте и её передовые возможности по разработке клеточных линий в уже обширное предложение по разработке и производству биологических препаратов компании Polpharma Biologics и отказывается от имени Bioceros.

Этот шаг очень важен для Polpharma Biologics, потому что платформа для разработки клеточных линий, предлагаемая Bioceros, действительно лидирует на рынке, представляя комплексные услуги для разработки новых биопрепаратов и биоаналогов. Линия была разработана командой с более чем 25-летним опытом в создании высокопродуктивных производственных клеточных линий.

Polpharma Biologics также полностью перевела под свою марку современный крупномасштабный завод в Варшаве. Завод, который сейчас находится на завершающей стадии строительства, первоначально добавит четыре одноразовых биореактора, предлагающих производство лекарственных веществ в масштабе от 500 до 2000 л, что расширит их существующие производственные мощности и будет готово к клиническим и коммерческим поставкам в 2021 году. Участок был спроектирован для быстрого расширения мощностей в случае необходимости, с площадью для еще шести 2000 л биореакторов.

Йорг Виндиш (Joerg Windisch), генеральный директор Polpharma Biologics, сказал:

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ BIOCEROS В POLPHARMA BIOLOGICS И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ СКОРО ПОЯВЯТСЯ В ВАРШАВЕ, ДОПОЛНЯЮТ И БЕЗ ТОГО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ. ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ ИХ ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РАЗРАБОТКИ И В КЛИНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ МАСШТАБАХ.

gmpnews