Sinopharm начинает испытания поздней стадии вакцины против коронавируса в Абу-Даби

Китайская государственная фармацевтическая компания Sinopharm начала III фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса в Абу-Даби (ОАЭ) с участием около 15 000 добровольцев.

Испытание на людях, проходящее в Абу-Даби, является частью партнерского соглашения между Китайской национальной биотехнологической группой (CNBG) Sinopharm, департаментом здравоохранения Абу-Даби и Group 42 (компания по искусственному интеллекту и облачным вычислениям).

Исследование, которое должно продлиться от трех до шести месяцев, началось 15 июля. В испытаниях будут участвовать добровольцы от 18 до 60 лет, проживающие в Абу-Даби и Аль-Айне, передает агентство Reuters.

Экспериментальная вакцина прошла фазы I и II клинических испытаний, результаты которых говорят о выработке антител у всех добровольцев после двух доз.

В настоящее время во всем мире в испытаниях на людях на разных стадиях находится 23 потенциальных вакцины против коронавируса, три из которых находятся в начале крупномасштабных испытаний поздней стадии для проверки эффективности.

Sinopharm, получивший одобрение на испытание в конце июня, использует инактивированную вакцину, технология получения которой хорошо известна и используется для изготовления вакцин против таких заболеваний, как грипп и корь.

Поскольку в Китае ситуация, связанная с пандемией, пошла на убыль, китайские компании обратили свой взор за рубеж, чтобы иметь возможность испытать экспериментальные препараты. Так китайская Sinovac Biotech проводит III фазу испытаний вакцины в Бразилии.

gmpnews