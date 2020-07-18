Радиофармпрепарат для лечения неоперабельной опухоли печени будут производить в Томске

В Томском политехническом университете осенью этого года начнут производить микросферы иттрия — радиофармпрепарат для лечения неоперабельной опухоли печени. Он зарегистрирован и имеет удостоверение, разрешающее применение в клинической практике.

Производство микросфер иттрия запустят на исследовательском ядерном реакторе ТПУ совместно с промышленным партнером. Особенностью и преимуществом радиофармпрепарата является точечное уничтожение опухоли и сохранение здоровых органов и тканей.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗРАБОТАНА МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОНИ ДЕРЖАТЕЛИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ. У НАС БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДИНСТВЕННОМ ЗА УРАЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ОСЕНИ. УЖЕ БЫЛИ ПОСТАВКИ ТЕСТОВЫЕ В МОСКОВСКИЕ КЛИНИКИ. ПРЕПАРАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ИМЕЕТ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЕГО МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ», — РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ТПУ ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРОВ.

Технология лечения заключается в введении микросфер иттрия в кровеносный канал пациента, который доставляет их непосредственно к опухоли. После доставки сферы перекрывают доступ крови с кислородом к метастазам, параллельно воздействуя на них бета-излучением. В РФ этот метод лечения массово пока не применяется.

«Данная методика лечения предназначена для пациентов с неоперабельным раком печени. В отличие от химиотерапии, которая оказывает влияние на весь организм, микросферы воздействуют точечно на опухоль, так как препарат поступает в кровь. Это позволяет продлить срок жизни пациента и улучшить качество жизни после терапии», — отмечает ученый.

В настоящее время промышленный партнер ведет переговоры о поставках радиофармпрепарата в ведущие российские и европейские клиники, которые заинтересовались методом.

gmpnews