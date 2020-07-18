Novartis не будет получать прибыль с 15 препаратов, необходимых для борьбы с COVID-19

Швейцарский фармпроизводитель Novartis объявил о новой инициативе, направленной на помощь пациентам стран с низким и средним уровнем дохода, входящих в список Всемирного банка, дабы у них была возможность доступа к недорогой лекарственной терапии для COVID-19. Воспаление и респираторные проблемы, связанные с COVID-19, могут вызвать серьезные осложнения и даже привести к смерти некоторых пациентов, создавая также огромную нагрузку на систему здравоохранения, поэтому, чтобы помочь справиться с этим кризисом, компания предложила 15 дженериков, от антибиотиков до стероидов, с нулевой прибылью для себя.

В портфель Novartis входят 15 препаратов, выпускаемых подразделением Sandoz, для лечения желудочно-кишечных заболеваний, острых респираторных симптомов, пневмонии, а также септического шока. Лекарственные средства были подобраны с учетом клинической значимости и доступности для борьбы с COVID-19, это:

Amoxicillin, Ceftriaxone, Clarithromycin, Colchicine, Dexamethasone, Dobutamine, Fluconazole, Heparin, Levofloxacin, Loperamide, Pantoprazole, Prednisone, Prednisolone, Salbutamol, Vancomycin.

Некоммерческий портфель препаратов будет предоставлен правительствам, неправительственным организациям и другим институциональным клиентам в 79 странах. Страны будут иметь возможность выбирать лекарства, которые наиболее соответствуют их потребностям, из указанного портфеля.

ЭТА ИНИЦИАТИВА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА НАШЕМ РАНЕЕ ПРИНЯТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19», — СКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР SANDOZ РИЧАРД САЙНОР.

В компании намерены придерживаться программы реализации препаратов с нулевой прибылью до тех пор, пока не закончится пандемия или не будет найдена вакцина или лекарство для COVID-19, об этом сообщил операционный директор Novartis Global Health Лютц Хегеманн.

gmpnews