Компания Hetero начала поставку первых 60000 флаконов дженерика Ремдесвира

Индийская компания Hetero Healthcare Ltd начала поставки первых 60 000 флаконов препарата Covifor, дженерика ремдесивира (remdesivir), для лечения госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19. Сообщается, что препарат будет использоваться для взрослых и детей.

Covifor выпускается во флаконах по 100 мг, предназначен для внутривенных инъекций. Препарат может использоваться только в условиях стационара, под наблюдением медицинского работника.

Самое большое количество флаконов получит штат Махараштра, наиболее сильно пострадавший от пандемии COVID-19.

На сегодняшний день, ремдесивир является единственным лекарственным средством, одобренным Администрацией США по продуктам питания и лекарствам (FDA) для экстренного применения (EUA) у госпитализированных пациентов с подозрением или лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19.

По словам представителей органов здравоохранения Южной Кореи, каждый третий пациент в стране, имеющий тяжелую форму COVID-19, показал улучшение своего состояния после применения ремдесивира от Gilead Sciences.

По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, было ли улучшение связано с приемом препарата или другими факторами, например, иммунитетом пациента или других методов лечения.

По сообщению Центра по контролю и профилактике заболеваний, 9 из 27 пациентов продемонстрировали улучшение своего состояния, 15 — без изменений, а у троих оно ухудшилось.

Результат еще не сравнивался с контрольной группой, также требуется дополнительный анализ, чтобы сделать вывод о пользе ремдесивира.

gmpnews