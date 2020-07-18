Компания Hetero начала поставку первых 60000 флаконов дженерика Ремдесвира

Индийская компания Hetero Healthcare Ltd начала поставки первых 60 000 флаконов препарата Covifor, дженерика ремдесивира (remdesivir), для лечения госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19. Сообщается, что препарат будет использоваться для взрослых и детей.
Covifor выпускается во флаконах по 100 мг, предназначен для внутривенных инъекций. Препарат может использоваться только в условиях стационара, под наблюдением медицинского работника.
Самое большое количество флаконов получит штат Махараштра, наиболее сильно пострадавший от пандемии COVID-19.
На сегодняшний день, ремдесивир является единственным лекарственным средством, одобренным Администрацией США по продуктам питания и лекарствам (FDA) для экстренного применения (EUA) у госпитализированных пациентов с подозрением или лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19.
По словам представителей органов здравоохранения Южной Кореи, каждый третий пациент в стране, имеющий тяжелую форму COVID-19, показал улучшение своего состояния после применения ремдесивира от Gilead Sciences.
По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, было ли улучшение связано с приемом препарата или другими факторами, например, иммунитетом пациента или других методов лечения.
По сообщению Центра по контролю и профилактике заболеваний, 9 из 27 пациентов продемонстрировали улучшение своего состояния, 15 — без изменений, а у троих оно ухудшилось.
Результат еще не сравнивался с контрольной группой, также требуется дополнительный анализ, чтобы сделать вывод о пользе ремдесивира.