Иностранных оригинаторов могут обязать инвестировать в российские R&D центры

Иностранные компании, продающие в России продукцию под патентом, будут обязаны отчислять 20% выручки отечественным R&D центрам. С таким предложением выступил председатель совета директоров фармкомпании «ХимРар» Андрей Иващенко. Эта инициатива вместе с 34 другими, составляющими план мероприятий Минэкономразвития «Транформация делового климата», направлена на межведомственное согласование.

«Инновационный монополист» – то есть, компания, продающая в России продукцию, защищенную патентами и не имеющую здесь аналогов – должен будет ежегодно отчислять в российский R&D 20% выручки, полученной от продажи этой продукции за предыдущий год. В противном случае будет применен механизм принудительного лицензирования и любой российский производитель сможет использовать иностранное изобретение.

Чтобы российская экономика развивалась, нужно «заземлить» ресурсы и компетенции «инновационных монополистов», говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения инициатива станет законом, который предполагается принять до конца 2021 года.

«Трансформация делового климата» – проект Минэкономразвития по оперативному реагированию на запросы бизнес-сообщества и снятия нормативных ограничений. Минэкономразвития отправило «дорожную карту» своего проекта в профильные ведомства, окончательное решение о включении того или иного мероприятия предстоит принять президиуму правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Автор инициативы – Андрей Иващенко из «ХимРара», возглавляющий экспертную группу «Трансформации делового климата» по направлению «Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий (НТИ)».

В ноябре 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Гражданский кодекс о введении принудительного лицензирования лекарств и медизделий. Предполагается, что он может быть задействован в случае крайней необходимости, связанной с «обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан».