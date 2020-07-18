Структура МЧС закупила Коронавир «Р-Фарма» на сумму более 100 млн рублей Иностранных оригинаторов могут обязать инвестировать в российские R&D центры » НИУ «БелГУ» начнет готовить менеджеров для фармацевтических организаций В 2020 году Белгородский госуниверситет впервые открывает набор обучения по программе ординатуры 33.08.02 «Управление и экономика фармации». В институте фармации, химии и биологии рассказали, что новое направление ординатуры позволит провизорам расширить свои управленческие компетенции. Квалификация «провизор-менеджер» даст возможность занимать должность: директора (заведующего) аптечной сети, заместителя директора (заведующего) аптечной организации, заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации или директора (заведующего) фармацевтическим складом. Обучение строится по практикоориентированному принципу, процесс обучения будет проходить под руководством ведущих преподавателей и учёных. Есть возможность совмещения учёбы с работой (очно-заочная форма). Итогом прохождения ординатуры является специализированная аккредитация специалистов с выдачей свидетельства об аккредитации государственного образца. gmpnews