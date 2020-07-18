Структура МЧС закупила Коронавир «Р-Фарма» на сумму более 100 млн рублей

ФКУ Центральная база измерительной техники МЧС России 8 июля 2020 года закупило почти 4 тысячи упаковок противовирусного препарата Коронавир (фавипиравир) производства «Р-Фарма» на общую сумму 102,3 млн рублей. Это самый крупный контракт на фавипиравир, разрешенный в России к применению от COVID-19: всего за июнь-июль 2020 года госучреждения закупили препарат на 315,9 млн рублей. Первый контракт заключен по цене 26 тысяч рублей за упаковку, но «Р-Фарм» уже снизила цену отгрузки. ФКУ Центральная база измерительной техники МЧС России 8 июля 2020 года закупило почти 4 тысячи упаковок противовирусного препарата Коронавир (фавипиравир) производства «Р-Фарма» на общую сумму 102,3 млн рублей. Это самый крупный контракт на фавипиравир, разрешенный в России к применению от COVID-19: всего за июнь-июль 2020 года госучреждения закупили препарат на 315,9 млн рублей. Первый контракт заключен по цене 26 тысяч рублей за упаковку, но «Р-Фарм» уже снизила цену отгрузки.

Поставщиком для ФКУ ЦБИТ МЧС России выступила компания «Верфарм», зарегистрированная в мае 2019 года.

Контракт с этой структурой заключен по цене 26 тысяч рублей за упаковку Коронавира в 50 таблеток. Второй из двух контрактов на поставку препарата, отображенных на текущий момент в ЕИС в сфере закупок, заключен по цене значительно более низкой – 15,4 тысячи рублей за упаковку.

«Первые партии нашей продукции имели более высокую себестоимость в силу расходов на отработку технологии», – объясняют в «Р-Фарме». Изначальная цена отгрузки Коронавира составляла 19,25 тысячи рублей с НДС, а в начале недели «исходя из существующей санитарно-эпидемиологической и экономической ситуации» стоимость была снижена на 20% – до 15,4 тысячи. Спрос на Коронавир высокий, отмечают в компании, если он вместе с объемами производства продолжит расти, к осени стоимость может снизиться дополнительно.

Первым зарегистрировал фавипиравир под ТН Авифавир «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРара», вторым свой Арепливир – «Промомед рус» (владеет саранским «Биохимиком»). «Р- Фарм» зарегистрировал Коронавир 6 июля. Авифавир поставляется по цене 22 тысячи рублей за упаковку в 40 таблеток, Арепливир, по текущим данным, пока не закупался. Всего госучреждения на 15 июля закупили Авифавира на 213,3 млн рублей. Все тендеры проведены по новой схеме, утвержденной для препаратов от COVID-19 – без аукциона у единственного поставщика.

Фавипиравир – пока единственный препарат в России с показанием от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все три препарата с фавипиравиром зарегистрированы в России по ускоренной схеме, их регудостоверение действует до конца 2020 года, а применение разрешено только в стационаре.