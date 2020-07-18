Интернет-ритейлеры сняли с продажи экспресс-тесты на коронавирус после предостережения ФАС

«Еаптека», Wildberries и Ozon убрали из продажи экспресс-тесты на антитела к COVID-19, заметил корреспондент Vademecum. Это случилось после того, как глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что «использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медработники», а продажа их через торговые сети – нарушение законодательства. Он также сообщил о подготовке антимонопольного дела по таким фактам. Во «Вкусвилле», недавно начавшем продажу тестов, после недолгой приостановки отгрузок решили оставить эти медизделия в ассортименте, посчитав угрозу несостоятельной. «Еаптека», Wildberries и Ozon убрали из продажи экспресс-тесты на антитела к COVID-19, заметил корреспондент Vademecum. Это случилось после того, как глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что «использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медработники», а продажа их через торговые сети – нарушение законодательства. Он также сообщил о подготовке антимонопольного дела по таким фактам. Во «Вкусвилле», недавно начавшем продажу тестов, после недолгой приостановки отгрузок решили оставить эти медизделия в ассортименте, посчитав угрозу несостоятельной.

Экспресс-тесты на антитела IgG и IgM к COVID-19 продавались на площадках Ozon, Wildberries, а с начала июля – в магазинах и интернет-площадке «Вкусвилла». На 14 июля, как отмечали «РИА Новости», на Wildberries было представлено 19 предложений различных продавцов, на Ozon – 18 предложений, в том числе сдачи анализа в клинике и на дому.

Позднее Артемьев высказался против практики продажи тестов через рителейров, делающей возможным самостоятельное их использование. «Мы получили разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, что использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующие лицензии. Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства. <… > Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание», – сообщил он 14 июля в интервью «Московскому комсомольцу».

В Росздравнадзоре еще в мае разъясняли, что экспресс-тесты предназначены только для диагностики «in-vitro» и не применимы в домашних условиях.

После заявления ФАС ряд ритейлеров приостановил продажу экспресс-тестов на антитела к COVID-19: так поступили в Wildberries, «Еаптеке», «Вкусвилле». Директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков сообщил, что некоторые продавцы пытаются выставлять на продажу экспресс-тесты, но они либо блокируются на этапе модерации, либо, если товар все же попал на витрину, он снимается с продажи. Применял ли Ozon раньше такой фильтр, он не уточнил.

После появления информации о позиции ФАС экспресс-тесты, размещаемые поставщиками Wildberries, перестали быть доступными для заказа до уточнения информации, сообщил Vademecum представитель Wildberries. Так же поступили в «Еаптеке». Но нарушения законодательства гендиректор интернет-аптеки Антон Буздалин не усматривает, сказал он «Прайму»: в инструкции тестов сказано, что они предназначены только для профессионального применения, а в правилах надлежащей аптечной практики не говорится, что в аптеках можно продавать медизделия только для использования в домашних условиях.

Во «Вкусвилле» заявление Артемьева прошло юридическую проверку, на время которой отгрузки продаваемого экспресс теста останавливались, признался представитель ритейлера. «Сейчас наши юристы пришли к заключению, что прямого запрета на продажу медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленным Правительством РФ, уполномоченным им органом исполнительной власти, действующее законодательство не содержит. Поэтому сейчас экспресс-тесты возвращаются в продажу в магазинах сети и доступны при заказе онлайн», – сообщили в компании.

В начале июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отчитывалась, что из 600 тысяч человек, прошедших тестирование, IgG обнаружены у 17,4%. По данным Депздрава Москвы на 14 июля, антитела к коронавирусу имеют 21,7% прошедших тестирование москвичей. При этом 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице «создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения». В Московской области к началу июля исследование прошли 125 тысяч жителей, антитела были обнаружены у 17,7%.

в Москве и в ряде регионов страны уже проводится популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу по ОМС. Кроме того, в столице тестирование должны организовывать и работодатели. За их счет проводится забор крови государственными и частными медорганизациями, а анализ производится по ОМС.

Фото: drdbiotech.ru

vademec