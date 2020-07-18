РФПИ поставил 9,5 тысячи упаковок Авифавира в Казахстан

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Фонд национального благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Қазына» 17 июля 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия COVID-19. РФПИ уже поставил в Республику Казахстан первые партии препарата против коронавируса Авифавир, также обсуждается возможность поставок или локализации в стране вакцины от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и Фонд национального благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Қазына» 17 июля 2020 года подписали меморандум о сотрудничестве для противодействия COVID-19. РФПИ уже поставил в Республику Казахстан первые партии препарата против коронавируса Авифавир, также обсуждается возможность поставок или локализации в стране вакцины от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Стоимость контракта с Казахстаном не раскрывается.

В России Авифавир поставляется в больницы «Биотэком» и «Фармстандартом» по цене 22 тысяч рублей за упаковку. Партия лекарств, предназначенная Казахстану, обошлась бы таким образом российским госучреждениям в 209 млн рублей.

В начале июля 2020 года Авифавир начали поставлять на экспорт, в июне его отправили в 35 регионов России и в Белоруссию.

Совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар» – ООО «Кромис» – 14 июля 2020 года объявило о подписании соглашения о лицензировании и сотрудничестве с бразильской Axis BioTec по поставке Авифавира для лечения COVID-19 в Бразилию. По условиям контракта, до конца 2020 года «Кромис» поставит в страну минимум 100 тысяч упаковок препарата, в 2021 году Бразилия приобретет еще не менее 200 тысяч упаковок.

Заявки на закупку препарата направили более 50 стран, среди которых Колумбия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия и Болгария, говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Позже Национальный центр по снабжению в сфере здравоохранения (Cenares) Минздрава Перу сообщил, что не направлял заявку на приобретение Авифавира.

При этом в РФПИ ответили, что «контрагентом по поставке «Авифавира» в Перу выступает не министерство здравоохранения или Национальный центр снабжения, а перуанская компания Euro Dental Medical Import SAC».

В России фавипиравир стал первым одобренным Минздравом препаратом для терапии новой коронавируисной инфекции. Авифавир производится «ХимРаром» при поддержке РФПИ. Сейчас фавипиравир зарегистрирован уже у трех производителей, в том числе «Промомед Рус» (под ТН Арепливир) и «Р-Фарм» (Коронавир). Проводит КИ препарата и «Фармасинтез».

Кроме того, РФПИ и «Самрук-Қазына» договорились о сотрудничестве в клинических испытаниях, закупках и производстве вакцины от коронавируса. Стороны рассмотрят возможность получения в Казахстане необходимой сертификации вакцины производства НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи для последующих поставок или локализации производства в Республике Казахстан. В России вакцина может поступить в оборот к середине августа.

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» – инвестиционный холдинг, созданный для задач повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации его экономики. Единственным акционером фонда является Правительство Республики Казахстан.